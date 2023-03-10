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(Солодовников) Елена Григорьевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

24.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1901

Отец: Солодовников Григорий Петрович

Мать: Солодовников Анна Семёновна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
27.05.1901
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1901
Смерть
Неизвестно

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