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Пелагея Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Между 1795 и 1802 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1802 ст.

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Прохорович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Прохорович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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