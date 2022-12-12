Пелагея Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1802 ст.
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Прохорович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно