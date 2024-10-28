Калинин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Калинин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Мать ребёнка: Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
С 1779 по 1783
Мать ребёнка: Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
С 1796 по 1799
значится в семье "приемышем" с 1802 г. (в 1799 г. еще нет); фамилия "Подсосонный" появляется в ревизии 1816 г.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: (Калинина) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Калинина (Верюжеская) Евдокия Афанасьевна
Смерть
1811