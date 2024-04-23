Прасковья Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1753
Муж: Фома Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Матрёна Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Федосья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Варвара Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
29.03.1765
Сын: Марк Фомич
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1772
Сын: Александр Фомич
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефимия Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1774
Дочь: Марфа Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Рождение ребёнка
25.06.1777
Дочь: Ефросинья Фоминична
Отец ребёнка: Фома Иванович
Смерть
1787