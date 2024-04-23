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Прасковья Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Муж: Фома Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Матрёна Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Федосья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Варвара Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
29.03.1765

Сын: Марк Фомич

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1772

Сын: Александр Фомич

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефимия Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1774

Дочь: Марфа Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1777

Дочь: Ефросинья Фоминична

Отец ребёнка: Фома Иванович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1787

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