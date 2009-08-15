Серов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Серова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Серова (Горюнова) Нина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1978
Дочь: Мамзолова (Серова) Наталья Сергеевеа
Мать ребёнка: Серова (Горюнова) Нина Алексеевна
Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
15.08.2009