Серов Сергей Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Серов Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Серова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Серова (Горюнова) Нина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова (Горюнова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.09.1978

Дочь: Мамзолова (Серова) Наталья Сергеевеа

Мать ребёнка: Серова (Горюнова) Нина Алексеевна

Шахунья, город Шахунья, Нижегородская область
Смерть
15.08.2009

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