Киприн Иосиф Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Рождение ребёнка
13.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна
село Сентелек Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киприна Ирина
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1980
Риддер