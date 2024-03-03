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Киприн Иосиф Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Киприн Василий Гаврилович

Мать: Киприна Арина Максимовна

Рождение ребёнка
13.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна

село Сентелек Чарышского района Алтайского края
Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киприна Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Киприна Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприн Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Киприна Зинаида Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киприна Зинаида Яковлевна

Смерть
Около 1980
Риддер
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