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Щеглов Иосиф Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Сальникова Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1883 ст.

Сын: Щеглов Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Щеглова Екатерина Михайловна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеглова Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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