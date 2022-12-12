Щеглов Иосиф Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Сальникова Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1883 ст.
Мать ребёнка: Щеглова Екатерина Михайловна
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно