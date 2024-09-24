Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти?.05.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Цитрик Даниил
Мать: не указана
А по метрике рождения Николая Петровича Шкедо Феодора Даниловна на 2 года старше, а не младше Петра Максимовича -> 1889 года рождения.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович
Бракосочетание
26.01.1911
Рождение ребёнка
29.12.1911
Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович
Рождение ребёнка
29.12.1922 ст.
Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович
Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
?.05.1965
Похороны
Неизвестно