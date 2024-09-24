Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкеда (Цытрикова) Феодора Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

?.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Цитрик Даниил

Мать: не указана

А по метрике рождения Николая Петровича Шкедо Феодора Даниловна на 2 года старше, а не младше Петра Максимовича -> 1889 года рождения.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкеда Алексей Петрович

Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович

Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Шкеда Петр Максимович

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Шкеда Даниил Петрович

Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович

Рождение ребёнка
29.12.1922 ст.

Сын: Шкедо Николай Петрович

Отец ребёнка: Шкеда Петр Максимович

Мостовской, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
?.05.1965
Похороны
Неизвестно

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