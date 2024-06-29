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Семигина Прасковья Федоровна

Место рождения

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1862

Муж: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Семигина Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Семигина Евгения Евгеньевна

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Семигин Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Стефанова Анна Евгеньевна

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.

Дочь: Пашичева Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Семигин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Семигина Клавдия Евгеньевна

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Семигин Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович

Бекренево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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