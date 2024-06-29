Семигина Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1862
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Семигина Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Семигина Евгения Евгеньевна
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Семигин Михаил Евгеньевич
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Стефанова Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1874 ст.
Дочь: Пашичева Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Семигин Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Семигина Клавдия Евгеньевна
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Семигин (Пашичев) Евгений Семенович
Смерть
Неизвестно