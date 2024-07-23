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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзникова Наталья Ивановна Жена

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колосов Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Ивановна Дочь

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Меланья Ивановна

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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