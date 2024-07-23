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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзникова Наталья Ивановна Жена
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Ивановна Дочь
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Меланья Ивановна
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Колосов Иван Никифорович