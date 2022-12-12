Буйкевич Сергей Константинович
Место рожденияЭнбекшильдерский район село Казгородок
Дата рождения12.05.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1963
Отец: Буйкевич Константин Константинович
Мать: не указана
Энбекшильдерский район село Казгородок
Рождение ребёнка
31.01.1997
Дочь: Буйкевич Галина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
город Астана
Рождение ребёнка
07.01.2011
Сын: Буйкевич ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности