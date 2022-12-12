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Буйкевич Сергей Константинович

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Место рождения

Энбекшильдерский район село Казгородок

Дата рождения

12.05.1963

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1963

Отец: Буйкевич Константин Константинович

Мать: не указана

Энбекшильдерский район село Казгородок
Рождение ребёнка
31.01.1997

Дочь: Буйкевич Галина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

город Астана
Рождение ребёнка
07.01.2011

Сын: Буйкевич ТИМОФЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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