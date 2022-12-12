Маслов Владимир Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1941
Дочь: Голдобина Алла Влаимировна
Мать ребёнка: Маслова Вера Никитична
Графчина, Аткарский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Вера Никитична
Смерть
Неизвестно