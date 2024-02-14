Миннися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиннися

Миннися

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миннибаев Адип

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
22.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Рождение ребёнка
25.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миннибаев Амиржан

Смерть
Неизвестно

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