Ляпкало (Петрик) Вера Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкало (Петрик) Вера Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1888 по 1889

Дата смерти

19.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889

Отец: Петрик Савелий Иванович

Мать: Петрик Ульяна Ивановна

Бракосочетание
17.09.1908

Муж: Ляпкало Николай Филиппович

Спасский собор запись 72 17.09.1908г Таганрогский мещанин Николай Филиппов Ляпкало, 2 брак, 30 лет и Дочь екатеринодарского купца 2-й гильдии Вера Саввова Петрик, 1 брак, 19 лет
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Ляпкало Коневич Сергей Николаевич ( Константинович)

Отец ребёнка: Ляпкало Николай Филиппович

Смерть
19.01.1955
Московская область, Красногорск
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