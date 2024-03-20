Ляпкало (Петрик) Вера Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1888 по 1889
Дата смерти19.01.1955
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1888 по 1889
Отец: Петрик Савелий Иванович
Мать: Петрик Ульяна Ивановна
Бракосочетание
17.09.1908
Спасский собор запись 72 17.09.1908г Таганрогский мещанин Николай Филиппов Ляпкало, 2 брак, 30 лет и Дочь екатеринодарского купца 2-й гильдии Вера Саввова Петрик, 1 брак, 19 лет
Рождение ребёнка
Около 1910
Смерть
19.01.1955
Московская область, Красногорск