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Шарашкин Александр Егорович

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Место рождения

д.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда

Дата рождения

1864

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шарашкин Егор Александрович

Мать: не указана

д.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда
Бракосочетание
1888

Жена: Шарашкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шарашкин Георгий Александрович

Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна

Д.Остинское,Богословская волость,Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Шахомирова Мария Александровна

Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шарашкина Анна Александровна

Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Аббакумова Аполинария Александровна

Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
д.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда
Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1942
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