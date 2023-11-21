Шарашкин Александр Егорович
Место рожденияд.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда
Дата рождения1864
Дата смерти1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Шарашкин Егор Александрович
д.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда
Бракосочетание
1888
Рождение ребёнка
1890
Сын: Шарашкин Георгий Александрович
Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна
Д.Остинское,Богословская волость,Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Шахомирова Мария Александровна
Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Шарашкина Анна Александровна
Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Аббакумова Аполинария Александровна
Мать ребёнка: Шарашкина Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
д.Остинское,Богословской волости,Череповецкого уезда
Смерть
1942