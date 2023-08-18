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Колесников Артур

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1967

Отец: Колесников Александр

Мать: Колесникова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова (Федотова) Татьяна

Рождение ребёнка
12.02.1993

Сын: Колесников Руслан

Мать ребёнка: Колесникова (Федотова) Татьяна

Рождение ребёнка
02.08.1994

Дочь: (Колесникова) Виктория

Мать ребёнка: Колесникова (Федотова) Татьяна

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