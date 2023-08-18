Колесников Артур
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1967
Отец: Колесников Александр
Мать: Колесникова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1993
Сын: Колесников Руслан
Мать ребёнка: Колесникова (Федотова) Татьяна
Рождение ребёнка
02.08.1994
Дочь: (Колесникова) Виктория
Мать ребёнка: Колесникова (Федотова) Татьяна