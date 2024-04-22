Спиридонова Екатерина Матрёна?
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Спиридон Федоров
Бракосочетание
26.12.1836
Муж: Перфильев Мартын
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ефросинья Мартынова
Отец ребёнка: Перфильев Мартын
1847? Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перфильев Мартын
Смерть
Неизвестно
До 1856г