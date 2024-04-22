Спиридонова Екатерина Матрёна? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спиридонова Екатерина Матрёна?

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Место рождения

Зимари, Островский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1779 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Спиридон Федоров

Мать: не указана

Зимари, Островский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.12.1836

Муж: Перфильев Мартын

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефросинья Мартынова

Отец ребёнка: Перфильев Мартын

Гористица, Островский уезд, Псковская губерния
1847? Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Мартын

Смерть
Неизвестно
Гористица, Островский уезд, Псковская губерния
До 1856г
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