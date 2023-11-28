Шубникова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубникова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.11.2010

Муж: скрыто настройками приватности

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