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Машенков Алексей Владимирович

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Место рождения

Перевоз, Перевозский, Нижегородская область

Дата рождения

10.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2015 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1979

Отец: Машенков Владимир Иванович

Мать: Машенкова Нина Евстафьевна

Перевоз, Перевозский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камаева Татьяна Анатольевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.08.2015

Дочь: Машенкова Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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