Востриков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 01.03.1909
Сын: Востриков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колесникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Воля, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно