Суслов Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1902
Дата смерти25.01.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1937
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1939 по 1944
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1946
Смерть
25.01.1982