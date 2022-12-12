Суслов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Михаил Андреевич

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Место рождения

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.11.1902

Дата смерти

25.01.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1902
Шаховское, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1937
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Место жительства
С 1939 по 1944
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
С 1946
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.01.1982
Москва, город федерального значения Москва
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