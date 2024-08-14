Зикунова Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения27.04.1930
Дата смерти11.10.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1954
Дочь: Березутская Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Березутский Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.09.1958
Дочь: Березутская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Березутский Николай Петрович
Смерть
11.10.1992