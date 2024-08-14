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Зикунова Анна Федоровна

Место рождения

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край

Дата рождения

27.04.1930

Дата смерти

11.10.1992

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1930

Отец: Зикунов Федор Яковлевич

Мать: Слюнченко Елизовета Титовна (Тимофеевна)

Новониколаевка, Омский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березутский Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.07.1954

Дочь: Березутская Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Березутский Николай Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.09.1958

Дочь: Березутская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Березутский Николай Петрович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
11.10.1992
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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