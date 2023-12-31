Горяинова (Косырева) Инна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяинова (Косырева) Инна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1985

Дочь: Тарасюк Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Горяинов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.10.1992

Дочь: Бамиллер Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Горяинов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
15.03.2005

Сын: Горяинов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Горяинов Василий Алексеевич

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