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Кокорина Мария Семенова

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кокорин Семен Васильев

Мать: Кокорина Наталья

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Смерть
Неизвестно
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