Кокорина Мария Семенова
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кокорин Семен Васильев
Мать: Кокорина Наталья
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 446
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 640
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164
Смерть
Неизвестно