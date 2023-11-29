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Белоногова Анна Афанасьевна

Место рождения

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Алексей Евграфович

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Бракосочетание
29.01.1834

Муж: Белоногов Евграф Андреевич

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1836

Дочь: (Белоногова) Алексадра Евграфовна

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1837

Дочь: (Белоногова) Васса Евграфовна

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1841

Дочь: (Белоногова) Христина Евграфовна

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1842

Дочь: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Белоногов Петр Евграфьевич

Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич

Большие Горшки, Оханский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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