Белоногова Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Алексей Евграфович
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Бракосочетание
29.01.1834
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.04.1836
Дочь: (Белоногова) Алексадра Евграфовна
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
18.08.1837
Дочь: (Белоногова) Васса Евграфовна
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
23.07.1841
Дочь: (Белоногова) Христина Евграфовна
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.03.1842
Дочь: Вяткина (Белоногова) Дарья Евграфова
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Белоногов Петр Евграфьевич
Отец ребёнка: Белоногов Евграф Андреевич
Смерть
Неизвестно