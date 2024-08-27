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Жуков Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Жуков Григорий Михайлович

Мать: Жукова Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.01.1930

Дочь: Егорова (Жукова) Таисия Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Жуков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.05.1936

Сын: Жуков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: (Жукова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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