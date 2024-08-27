Жуков Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Жуков Григорий Михайлович
Мать: Жукова Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.01.1930
Дочь: Егорова (Жукова) Таисия Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Жуков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.05.1936
Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Жукова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Жукова Софья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно