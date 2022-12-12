Толкачева Евдокия Титовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Толкачев Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Толкачев Семен Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно