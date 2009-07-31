Кокшарова Валерия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова Валерия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2009

Отец: Кокшаров Виктор Александрович

Мать: Кокшарова Елена

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