Заякин Александр Аркадьевич
Место рожденияПермская область, Оханский р-н, д.Половинка
Дата рождения05.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская область, Оханский р-н, д.Половинка
Рождение ребёнка
16.03.1954
Дочь: Куранова Елена Александровна
Мать ребёнка: Заякина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заякина Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно