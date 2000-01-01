Заякин Александр Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заякин Александр Аркадьевич

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Место рождения

Пермская область, Оханский р-н, д.Половинка

Дата рождения

05.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская область, Оханский р-н, д.Половинка
Рождение ребёнка
16.03.1954

Дочь: Куранова Елена Александровна

Мать ребёнка: Заякина Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заякина Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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