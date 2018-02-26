Келейникова (Соколова) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келейникова (Соколова) Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

26.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Келейников Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Келейников Михаил Александрович

Отец ребёнка: Келейников Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1949

Дочь: Расторгуева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Келейников Александр Михайлович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.2018
Москва, город федерального значения Москва
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