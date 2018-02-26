Келейникова (Соколова) Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти26.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
12.05.1947
Сын: Келейников Михаил Александрович
Отец ребёнка: Келейников Александр Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1949
Дочь: Расторгуева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Келейников Александр Михайлович
Смерть
26.02.2018