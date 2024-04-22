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Перфильев Фёдор Иванович

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Место рождения

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

10.09.1892

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892

Отец: Перфильев Иван Павлович

Мать: Перфильева Александра Ильинична

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.12.1919

Дочь: Красавина Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.08.1922

Сын: Перфильев Алeксандр Фёдорович

Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Перфильев Борис Федорович

Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.05.1932

Сын: Перфильев Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна

Кононово, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Александра Ивановна

Смерть
1947
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