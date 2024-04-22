Перфильев Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения10.09.1892
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1892
Рождение ребёнка
29.12.1919
Дочь: Красавина Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1922
Сын: Перфильев Алeксандр Фёдорович
Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Перфильев Борис Федорович
Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1932
Сын: Перфильев Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Перфильева Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947