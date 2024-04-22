Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Маскин Никифор Назаров
Мать: Маскина Ольга Андреева
Восприемник
08.06.1903
Восприемница (вместе с Никитой Герасимовым Красиковым) у Иоанна (сын солдата Абрама Тимофеева Захарова и Марфы Александровны)
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.
Дочь: Анисия Петрова
Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев
села Тоябы крестьянин Пето Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.
Дочь: Феодора Петрова
Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев
село Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия, оба православные
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев
Села Тоябы крестьянин Пётр Яковлев Молыванов и жена Агапия Никифорова , оба православные
Бракосочетание
11.01.? ст.
жених: села Тоябы крестьянина Якова Стефанова Молыванова, православный, первым браком (19 лет) невеста: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маськина, православная, первым браком. поручители: села... Показать все
Смерть
Неизвестно