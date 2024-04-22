Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Молыванова (Маскина) Агапия Никифорова

Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маскин Никифор Назаров

Мать: Маскина Ольга Андреева

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Восприемник
08.06.1903
Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Восприемница (вместе с Никитой Герасимовым Красиковым) у Иоанна (сын солдата Абрама Тимофеева Захарова и Марфы Александровны)
Рождение ребёнка
25.12.1904 ст.

Дочь: Анисия Петрова

Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
села Тоябы крестьянин Пето Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
10.11.1905 ст.

Дочь: Феодора Петрова

Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
села Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия Никифорова, оба православные
Рождение ребёнка
12.04.1907 ст.

Сын: Малыванов Василий Петров

Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1911 ст.

Сын: Малыванов Андрей Петров

Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
село Тоябы крестьянин Петр Яковлев Молыванов и жена его Агапия, оба православные
Рождение ребёнка
14.06.1914 ст.

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Села Тоябы крестьянин Пётр Яковлев Молыванов и жена Агапия Никифорова , оба православные
Бракосочетание
11.01.? ст.

Муж: Малыванов Петр Яковлев

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
жених: села Тоябы крестьянина Якова Стефанова Молыванова, православный, первым браком (19 лет) невеста: села Тоябы крестьянина Никифора Назарова Маськина, православная, первым браком. поручители: села... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close