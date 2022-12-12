Есакова (Есакова) Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Есаков Алексей Герасимович
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.
Дочь: Есакова Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Есаков Алексей Герасимович
Смерть
Неизвестно