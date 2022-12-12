Есакова (Есакова) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есакова (Есакова) Матрёна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1886 ст.

Муж: Есаков Алексей Герасимович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.01.1887 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Есаков Алексей Герасимович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.06.1889 ст.

Дочь: Есакова Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Есаков Алексей Герасимович

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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