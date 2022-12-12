Куприанова/ Матюкова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Куприанов/ Матюков Косьма
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел
Рождение ребёнка
1878
Сын: Матюков Мирон
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел
Рождение ребёнка
01.03.1884
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприанов/ Матюков Феодор
Отец ребёнка: Куприанов/ Матюков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно