Матюшина (Герасимова) Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Бракосочетание
22.11.1914
Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Иконы Божией Матери Казанская, ф.590, оп.12, д.193, стр.38 Ефиму 19, Анисье 21
Рождение ребёнка
26.02.1916
Дочь: Матюшина Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Матюшин Ефим Филиппович
Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно