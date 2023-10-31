Матюшина (Герасимова) Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюшина (Герасимова) Анисья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.11.1914

Муж: Матюшин Ефим Филиппович

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Церковь Иконы Божией Матери Казанская, ф.590, оп.12, д.193, стр.38 Ефиму 19, Анисье 21
Рождение ребёнка
26.02.1916

Дочь: Матюшина Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Матюшин Ефим Филиппович

Александрино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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