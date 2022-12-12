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Шелуханов Иван Малофеевич

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Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шелуханов Малофей

Мать: не указана

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Авдюхова Алевтина Ивановна

Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелуханова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдюхова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелуханов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леснова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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