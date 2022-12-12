Шелуханов Иван Малофеевич
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шелуханов Малофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Авдюхова Алевтина Ивановна
Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдюхова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелуханов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леснова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Шелуханова Вера Алексеевна
Смерть
Неизвестно