Тюменцев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1957

Сын: Тюменцев Валерий Евгеньевич

Мать ребёнка: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
05.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна

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