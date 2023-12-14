Тюменцев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1957
Сын: Тюменцев Валерий Евгеньевич
Мать ребёнка: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
05.06.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюменцева (Еремеева) Раиса Егоровна