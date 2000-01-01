Романов Иван Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Муранкина Василиса Иванова
Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно