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Романов Иван Лукьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1796

Отец: Романов Лукьян Степанов

Мать: Романова Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Муранкина Василиса Иванова

Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1820

Сын: Романов Николай Иванов

Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Романов Степан Иванов

Мать ребёнка: Романова Ирина Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ирина Герасимова

Смерть
Неизвестно
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