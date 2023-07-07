Чернышова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чернышов Александр Ерофеевич
Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович
Рождение ребёнка
23.02.1927
Дочь: Худова Мария Елеферьевна
Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович
Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1928
Дочь: Карпычева Тамара Елеферьевна
Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морева Антонина Ерофеевна
Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Зинаида Елеферьевна
Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович
Смерть
Неизвестно