Чернышова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Чернышов Александр Ерофеевич

Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович

Рождение ребёнка
23.02.1927

Дочь: Худова Мария Елеферьевна

Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович

Село Юрьевское Середского уезда Иваново-Вознесенской губернии
Рождение ребёнка
?.11.1928

Дочь: Карпычева Тамара Елеферьевна

Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Елеферий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морева Антонина Ерофеевна

Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Зинаида Елеферьевна

Отец ребёнка: Чернышов Елеферий Федорович

Смерть
Неизвестно
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