Григорьева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Ирина

Место рождения

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: Федоров Григорий

Мать: не указана

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
17.01.1877

Муж: Парфенов Ульян

Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1879 ст.

Дочь: Ульянова Александра

Отец ребёнка: Парфенов Ульян

Борисово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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