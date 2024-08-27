Григорьева Ирина
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: Федоров Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1877
Муж: Парфенов Ульян
Заозерицы, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.01.1879 ст.
Дочь: Ульянова Александра
Отец ребёнка: Парфенов Ульян
Борисово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно