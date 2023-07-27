Байтемирова (Байтемирова) Бады
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Сын: Ишметов Ишмурат
Отец ребёнка: Ишимов Ишмет
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Ишметов Зюлхарнеи
Отец ребёнка: Ишимов Ишмет
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Ишметов Идрис
Отец ребёнка: Ишимов Ишмет
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Ишметев Асиряф
Отец ребёнка: Ишимов Ишмет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишимов Ишмет
Смерть
Неизвестно