Байтемирова (Байтемирова) Бады — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байтемирова (Байтемирова) Бады

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1808 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ишметов Ишмурат

Отец ребёнка: Ишимов Ишмет

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Ишметов Зюлхарнеи

Отец ребёнка: Ишимов Ишмет

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ишметов Идрис

Отец ребёнка: Ишимов Ишмет

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Ишметев Асиряф

Отец ребёнка: Ишимов Ишмет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишимов Ишмет

Смерть
Неизвестно
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