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Иванов Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Около ?.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Иванов Иван

Мать: Иванов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Анна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Обивал вагоны
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908

Сын: Иванов Василий

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Иванова) Надежда

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Иванов Петр

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Михеев (Иванов) Зинаида

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Анищенко (Иванова) Роза

Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна

Смерть
Около ?.08.1938
Причина смерти: Нещасний випадок, утонул

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