Иванов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиОколо ?.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Иванов Иван
Мать: Иванов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Анна Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
Обивал вагоны
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Иванов Василий
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Иванова) Надежда
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Иванов Петр
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Михеев (Иванов) Зинаида
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Анищенко (Иванова) Роза
Мать ребёнка: Иванова Анна Степановна
Смерть
Около ?.08.1938
Причина смерти: Нещасний випадок, утонул