Калинина (Коробова) Марфа Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калинин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова (Козлова) Мария
Отец ребёнка: Коробов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Коробов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Коробов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова (Керусова) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Коробов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробова (Тищенко) Валентина Алексеевга
Отец ребёнка: Коробов Алексей
Рождение ребёнка
12.11.1959
Сын: Коробов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Коробов Алексей