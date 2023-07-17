Калинина (Коробова) Марфа Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калинин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Козлова) Мария

Отец ребёнка: Коробов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Коробов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Коробов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Керусова) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Коробов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Тищенко) Валентина Алексеевга

Отец ребёнка: Коробов Алексей

Рождение ребёнка
12.11.1959

Сын: Коробов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Коробов Алексей

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