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Торопченов Федор Петров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

17.09.1804 ст.

Дата смерти

26.04.1861 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1804 ст.

Отец: Торопченов Петр Романов

Мать: Торопченова Устинья Миняева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.09.1833

Сын: Торопченов Яков Федоров

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Торопченова Ольга Федорова

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Торопченова Ульяна Федорова

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
30.07.1841 ст.

Сын: Торопченов Василий Федоров

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1844 ст.

Сын: Торопченов Алексей Федоров

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.

Сын: Торопченов Иван Федоров

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1848

Дочь: Торопченова Пелагия Федорова

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1851 ст.

Сын: Торопченов Андрей Федоров

Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева

Ржев, город Ржев, Тверская область
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торопченова Пелагея Андреева

Смерть
26.04.1861 ст.
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь
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