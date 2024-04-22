Торопченов Федор Петров
Место рождения
Дата рождения17.09.1804 ст.
Дата смерти26.04.1861 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1804 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1833
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Торопченова Ольга Федорова
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Торопченова Ульяна Федорова
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
30.07.1841 ст.
Сын: Торопченов Василий Федоров
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
05.02.1844 ст.
Сын: Торопченов Алексей Федоров
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.01.1846 ст.
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
29.09.1848
Дочь: Торопченова Пелагия Федорова
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Рождение ребёнка
13.08.1851 ст.
Сын: Торопченов Андрей Федоров
Мать ребёнка: Торопченова Пелагея Андреева
160-1-21263 МК Ржев Николаевская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1861 ст.
160-1-21286 МК Ржев Николаевская церковь