Фурманов Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения07.11.1891
Дата смерти15.03.1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1891
Место жительства
С 1909 по 1912
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1912 по 1915
Место жительства
С 1919 по 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1921 по 1926
Смерть
15.03.1926