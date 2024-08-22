Костецкий Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костецкий Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Костецкий Семен Павлович

Мать ребёнка: не указана

Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Костецка-Я Стефанида Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859 ст.

Дочь: Костецка-Я Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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