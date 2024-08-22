Костецкий Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842 ст.
Мать ребёнка: не указана
Сквира, Київська область
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Костецка-Я Стефанида Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859 ст.
Дочь: Костецка-Я Мария Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно