Ефимова Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Зоя Васильевна

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Место рождения

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.11.1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Багаиха, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949

Муж: Лебедев Лев Александрович

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949

Муж: Лебедев Лев Александрович

Рождение ребёнка
22.04.1950

Дочь: Лебедева Раиса Львовна

Отец ребёнка: Лебедев Лев Александрович

Рождение ребёнка
17.09.1953

Дочь: Лебедева Людмила Львовна

Отец ребёнка: Лебедев Лев Александрович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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