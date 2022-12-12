Ефимова Зоя Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1949
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1949
Рождение ребёнка
22.04.1950
Дочь: Лебедева Раиса Львовна
Отец ребёнка: Лебедев Лев Александрович
Рождение ребёнка
17.09.1953
Дочь: Лебедева Людмила Львовна
Отец ребёнка: Лебедев Лев Александрович
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область