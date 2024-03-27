Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1938
Отец: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около ?.06.1961
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1964
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1967
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
11.01.1970
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янбекова Минсылу
Смерть
Около 2000
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ