Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 2000

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Около 1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Янбеков Хасан Галимович

Мать: Янбекова Рабига Галимовна

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около ?.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбекова Минсылу

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбекова Минсылу

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбекова Минсылу

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
11.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янбекова Минсылу

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янбекова Минсылу

Смерть
Около 2000
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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