Растригина Авдотья Трифоновна
Место рожденияБольшебоброво Железногорский р-н Курская обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большебоброво Железногорский р-н Курская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Растригин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Растригин Василий Васильевич
Большебоброво
Смерть
1776
Большебоброво