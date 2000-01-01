Растригина Авдотья Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Растригина Авдотья Трифоновна

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Место рождения

Большебоброво Железногорский р-н Курская обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1776

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большебоброво Железногорский р-н Курская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Растригин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Растригин Василий Васильевич

Большебоброво
Смерть
1776
Большебоброво
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