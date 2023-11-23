Розина (Соболева) Павла Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Соболев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1879
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Розова (Розина) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
04.06.1887
Дочь: (Розина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
24.07.1890
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: (Розина) Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
03.05.1897
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Рождение ребёнка
16.07.1899
Дочь: (Розина) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев
Смерть
Неизвестно