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Розина (Соболева) Павла Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Соболев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
11.11.1879

Сын: Розин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Розова (Розина) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
04.06.1887

Дочь: (Розина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
24.07.1890

Сын: Розин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: (Розина) Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Розин Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Рождение ребёнка
16.07.1899

Дочь: (Розина) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Розин Михаил Дмитриев

Смерть
Неизвестно

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